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Проти України готують санкції за недопуск Самойлової на Євробачення-2017 – Аласанія

Проти України готують санкції за недопуск Самойлової на Євробачення-2017 – Аласанія
Очільник Суспільного мовлення України Зураб Аласанія заявив, що організатори Євробачення готують проти Києва санкції через те, що українська сторона заборонила в’їзд на території держави російської представниці Юлії Самойлової, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

За даними Аласанії, крім Європейської спілки мовників позов з цього ж питання проти України готують і в Російській Федерації. Голова Суспільного мовлення відмітив, що у нього є сумніви щодо того,що навряд представники СБУ захочуть розділити з «Суспільним мовленням цю колізію».

Варто нагадати, що заборона СБУ на в’їзд для російської співачки була введена після того, як стало відомо, що вона, порушуючи українські закони, відвідувала з концертами анексований Кримський півострів. Українські організатори пропонували раніше Росії обрати іншого представника на конкурс, який би не порушував українського законодавства, а в Європейській спілці мовників висували пропозиції щодо проведення трансляції виступу Самойлової з Москви. Однак у Росії відмовились від альтернативних пропозицій та вирішили не брати участі у цьогорічному пісенному конкурсі, які приймав Київ.
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