У Кабміні спростували інформацію про повторну кібератаку

Представники Кабінету міністрів заявили, що інформація про повторне враження мереж відомства вірусом не відповідає дійсності, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Прес-служба українського уряду зауважила, посилаючись на міністра Кабміну Олександра Саєнка, що кількагодинне блокування сайту відомства раніше вдень було обумовлене веденням технічних робіт. Саєнко додав що наразі сайт працює в штатному режимі, а кібератака, яка відбулася два дні тому, не мала за собою значних наслідків, які б вплинули на роботу Секретаріату Кабінету Міністрів України. Слід відмітити, що інформацію про повторну хакерські атаку на Кбмін оприлюднив на власній сторінці в соцмережі Facebook менеджер з інформації та ІТ Ради підприємців при Кабінеті міністрів Іван Бердецький.
Нагадаємо, у вівторок, 27 червня, комп’ютери низки державних установ та комерційних українських компаній були уражені вірусом Petya.A. За даними фахівців Microsoft, в результаті масштабної кібератаки постраждали 12,5 тисяч комп’ютерів в Україні, а також згодом вірус поширився в ще 64 країнах світу.