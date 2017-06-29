«За гастрольную деятельность»: Прокофьева попала в «Чистилище»

Ольга Прокофьева, российская актриса, известная зрителям по сериалу «Моя прекрасная няня», стала еще одной артисткой, пополнившей списки центра «Миротворец».
Как сообщает replyua.net, информация о занесении Прокофьевой в «Чистилище» появилась на сайте «Миротворец». Сообщается, что российская артистка ездила на гастроли в Крым. «Прокофьева Ольга Евгеньевна. Советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Сознательное нарушение государственной границы Украины», говорится на сайте. В мае текущего года Прокофьева в составе театральной труппы находилась в аннексированном Севастополе, а также в Евпатории, где играла в спектакле «Муж моей жены». Напомним, что ранее в «Миротворце» пояснили, почему список не пополняется Ксенией Собчак, которая недавно выступала с резкими заявлениями.
Телеведущая подвергла критике решение президента Украины о блокировке российских соцсетей в Украине, однако в «Миротворце» отметили, что не вносят людей в черные списки из-за их глупости. «Собчак в «Чистилище» мы вносить не собираемся и даже не рассматривали этот вопрос, ибо тупость и дурость человеческая не есть основание для начала наших исследований», сказано в сообщении.