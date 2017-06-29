Заяву на реєстрацію шлюбу відтепер можна подати в онлайні

У Міністерстві юстиції презентували українцям нову послугу, яка надає можливість подати заяву на реєстрацію шлюбу онлайн до «Онлайн будинку юстиції» завдяки 3 клікам мишки, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Про це нововведення журналістам розповів Станіслав Куценко, який обіймає посаду керівника ГУ юстиції України в столиці. Він розповів, що ця послуга працює в рамках функціонування «Онлайн будинку юстиції» , що надає послуги для всіх громадян країни. Передбачається, що всі електронні сервіси Мін'юсту зможуть перейти до «Онлайн будинку юстиції». Головною функцією цього нововведення є прагнення обмежити контакти громадян з чиновниками, коли необхідно отримати якусь послугу. Наразі через інтернет доступні ключові послуги, зокрема, реєстрація юридичних осіб, громадських організацій, ЗМІ, отримання даних про електронний цифровий підпис, а також реєстрація актів цивільного стану.
Як зауважив Куценко, віднині пара може подати спільну заяву, вона потрапить на перевірку до представників юстиції та державних реєстрів. Всього пара має прийти для реєстрації шлюбу лише 1 раз, а для подачі заяви вони мають надати від скановані копії необхідних документів, внести в онлайні реєстраційний збір та обрати дату майбутнього весілля. В такий спосіб можна уникнути не тільки черги, а також знизити ризик корупційної складової, наголосив представник юстиції.