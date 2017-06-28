В Укрзалізниці заявили про плани купівлі 11 вагонів-трансформерів до кінця 2017 року



Представники ПАТ Укрзалізниця підписали угоду щодо закупівлі ще 11 вагонів-трансформерів. Таку інформацію оприлюднив очільник компанії залізничного перевізника Войцех Балчун,



Балчун заявив, що наразі компанія підписала контракт про закупівлю 38 пасажирських вагонів, з яких 11 є вагонами-трансформерами. Як повідомила компанія-виробник, вже в вересні Укрзалізниця отримає перші шість вагонів. Балчун зауважив, що саме з минулого року українська компанія-перевізник розпочала вперше після довгої перерви оновлювати пасажирський рухомий склад. Крім того, Укрзалізниця вже придбала 13 вагонів типу трансформер, укомплектовані меблями, що в свою чергу дозволяє використання вагонів як для нічних, так і для денних режимів, коригуючи при цьому схему поїзда без використання додаткового рухомого складу.



За слова очільника компанії, трансформування вагонів надасть можливість підвищити чисельність місць на 27 % на маршрутах денного сполучення, якщо порівнювати з нічними. Також Балчун відмітив, що наразі трансформери вже користуються попитом серед пасажирів.

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Срочно: Эксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины Представники ПАТ Укрзалізниця підписали угоду щодо закупівлі ще 11 вагонів-трансформерів. Таку інформацію оприлюднив очільник компанії залізничного перевізника Войцех Балчун, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.Балчун заявив, що наразі компанія підписала контракт про закупівлю 38 пасажирських вагонів, з яких 11 є вагонами-трансформерами. Як повідомила компанія-виробник, вже в вересні Укрзалізниця отримає перші шість вагонів. Балчун зауважив, що саме з минулого року українська компанія-перевізник розпочала вперше після довгої перерви оновлювати пасажирський рухомий склад. Крім того, Укрзалізниця вже придбала 13 вагонів типу трансформер, укомплектовані меблями, що в свою чергу дозволяє використання вагонів як для нічних, так і для денних режимів, коригуючи при цьому схему поїзда без використання додаткового рухомого складу.За слова очільника компанії, трансформування вагонів надасть можливість підвищити чисельність місць на 27 % на маршрутах денного сполучення, якщо порівнювати з нічними. Також Балчун відмітив, що наразі трансформери вже користуються попитом серед пасажирів.