Порошенко вважає, що корупція Україні у спадок перейшла від СРСР

Український президент Петро Порошенко вважає, що відповідальність за корумпованість українського суспільства лежить на радянському минулому, але це, на думку глави держави, «не завадило досягти блискучих успіхів в антикорупційній боротьбі та реформах», інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Таку позицію глава держави висловив в розмові з французькими журналістами. Відповідаючи їм на питання, чому ж так важко викорінити корупцію для України, Порошенко заявив, що причина в тому, що вона «знаходиться у свідомості кожного через радянську систему корупції». Однак на його думку, Україна попри війну має певні успіхи на ниві боротьби з корупцією. Зокрема, Порошенко зазначив, що українська влада стабілізувала інфляцію, відновила зростання в економічній сфері, а також знизила бюджетний дефіцит.
Варто відмітити, що результати останнього дослідження аудиторської компанії Ernst&Young свідчать про зворотнє. У рейтингу за 2017 рік Україна посіла перше місце за рівнем поширення корупції в переліку з 41 країни, до якого було зараховано держави Європи, Близького Сходу, Індії та Африки.