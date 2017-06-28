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Порошенко вважає, що корупція Україні у спадок перейшла від СРСР

Порошенко вважає, що корупція Україні у спадок перейшла від СРСР
Український президент Петро Порошенко вважає, що відповідальність за корумпованість українського суспільства лежить на радянському минулому, але це, на думку глави держави, «не завадило досягти блискучих успіхів в антикорупційній боротьбі та реформах», інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Таку позицію глава держави висловив в розмові з французькими журналістами. Відповідаючи їм на питання, чому ж так важко викорінити корупцію для України, Порошенко заявив, що причина в тому, що вона «знаходиться у свідомості кожного через радянську систему корупції». Однак на його думку, Україна попри війну має певні успіхи на ниві боротьби з корупцією. Зокрема, Порошенко зазначив, що українська влада стабілізувала інфляцію, відновила зростання в економічній сфері, а також знизила бюджетний дефіцит.

Варто відмітити, що результати останнього дослідження аудиторської компанії Ernst&Young свідчать про зворотнє. У рейтингу за 2017 рік Україна посіла перше місце за рівнем поширення корупції в переліку з 41 країни, до якого було зараховано держави Європи, Близького Сходу, Індії та Африки.
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