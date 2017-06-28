Нардеп назвала ще один доказ участі Росії у війні на Донбасі

Народний депутат від Блоку Петра Порошенка Ірина Фріз заявила, що затримання найманця з Росії Віктора Агєєва на Луганщині є черговим важливим підтвердженням безпосередньої участі Російської Федерації у війні на Донбасі, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Парламентарка привітала українських військових 93-ї бригади, які і схопили російського контрактника на території Луганщини та наголосила, що росіянин мав собі комплект документів, які свідчать про те, що він брав участь у бойових діях проти України. Також нардеп додала, що підписання контракту Агєєвим у березні 2017 року є свідченням грубого систематичного порушення Кремлем Мінських домовленостей. Вона зауважила, що нині важливо довести міжнародній спільноті інформацію про брехливу політику Москви, яка, закликаючи інші сторони до виконання угод, продовжує надсилати регулярні війська на схід України.
Варто нагадати, що раніше у Міноборони РФ відмовились від того, що Віктор Агєєв є нинішній російським військовослужбовцем за контрактною службою, запевняючи, що той нібито був переведений в травні минулого року в запас, а на контракт не вступав взагалі, хоча матір та товариші Агєєва кажуть протилежне.