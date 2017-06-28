Пришло время всем нашим спецслужбам приходить в полную боеготовность, – блогер

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В Константиновке теракт, так как взрыв в машине произошел изнутри и устройство было присоединено к днищу автомобиля, вывод будет очевидным. Взорван автомобиль, в котором находилось четверо сотрудников СБУ. В том числе и сотрудники контрразведки. Один погиб, остальные живы, но в тяжелом состоянии.Как пишет украинский блогер Екатерина Золотарева у себя в Facebook, сейчас уже будет совсем не к месту все эти рассказы о то, что у нас война и такие происшествия, к сожалению, ее прямое следствие. Не нужно также говорить о том, что российские спецслужбы всегда занимались ликвидацией своих врагов наиболее изощренными способами, где даже взрывы не самое профессиональное. Все уже забыли, что россияне спецы в таком виде устранения людей, как отправления, инфаркты, несчастные случаи.«Из того, что случилось, следует только одно: время всем нашим спецслужбам приходить в полную боеготовность. Мы не можем быть готовы ко всему и в том числе таким терактам, но мы должны мстить врагам и давить их по максимуму, как и заигрывающих с «ватой» и сепаратистами политиканами. Время шуток прошло», – резюмировала Екатерина Золотарева.