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Ціна російської агресії зростає – президент України про нові санкції проти РФ

Ціна російської агресії зростає – президент України про нові санкції проти РФ
Український президент Петро Порошенко не залишив поза увагою продовження Європейським Союзом дії санкцій проти Росії, рішення про що було затверджено цього ж дня, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Глава держави радо привітав рішення Ради Євросоюзу щодо продовження дії економічних санкційних обмежень проти Російської Федерація на строк до 31 січня 2018 року через невиконання Москвою Мінських угод. Він зазначив, що це свідчить про те, що солідарність Європи з Україною міцнішає, а Росія в свою чергу все більше і більше платить за свою агресію та неоімперські амбіції.

Варто нагадати, що раніше керівник Ради ЄС Дональд Туск повідомляв, що в результаті обговорень на саміті ЄС питання ситуації на Донбасі, виконання Мінських угод і презентації доповіді глави Франції Еммануеля Макрона та німецького канцлера Ангели Меркель на цю ж тему, у Брюсселі домовились продовжити санкції проти Москви, термін дії яких мав завершитись 31 липня нинішнього року. Відповідне рішення було остаточно схвалено в середу, 28 червня Радою Європейського Союзу.
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