У «ДНР» почали штрафувати власників авто з українськими номерами

Терористична влада самопроголошеної «ДНР» посилила вимоги до реєстрації транспортних засобів. Це пов'язано з поглибленням проблеми наповнення «бюджету» через скорочення фінансування з боку РФ. Як передає replyua.net, про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони.
«Для примусу автовласників, які користуються українським номерними знаками, до переведення транспортних засобів на т.зв. «Республіканську» реєстрацію накладаються штрафи, а в разі їх несплати - автомобілі примусово йдуть на «штрафмайданчик»», - йдеться в повідомленні. За даними розвідки, місцеве населення незадоволене значною вартістю перереєстрації на т.зв. «Документи і номерні знаки ДНР» (близько 15 тис. Рублів) і втратою можливості виїжджати на підконтрольні української влади території.
У той же час, бойовики продовжують самовільно залишати місця служби. Так, після знищення силами АТО розвідувальної групи четвертої окремої мотострілкової бригади (Алчевськ) в районі Знам'янки 24 червня, близько 200 військовослужбовців зі складу бригади виявили бажання звільнитися, деякі бойовики самовільно покинули передові позиції.