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Український представник виконуватиме обов’язки президента ПАРЄ

Український представник виконуватиме обов’язки президента ПАРЄ
Обов'язки президента Парламентської асамблеї Ради Європи буде виконувати віце-президент, народний депутат Верховної Ради України Георгій Логвинський. Як передає replyua.net, про це повідомляє прес-служба партії «Народний фронт». Логвинський повідомив, що після виключення президента Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунта зі складу групи Європейської народної партії, обов'язки президента виконуватиме він.

«За регламентом обов'язки президента Асамблеї виконує віце-президент, який відноситься до групи ЄНП. З сьогоднішнього дня мені буде представлена честь виконувати обов'язки президента Парламентської асамблеї Ради Європи і вести засідання», - зазначив Логвинський.

Як повідомлялося, сьогодні представники групи Європейської народної партії прийняли рішення про виключення зі свого складу президента ПАРЄ Аграмунта. У березні Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Після цього в ПАРЄ зажадали його відставки. Однак Аграмунт відмовився подавати у відставку, а процедури відкликання президента в ПАРЄ немає. 28 квітня Бюро ПАРЄ більшістю голосів висловила недовіру Аграмунту і відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви і проводити іншу діяльність на посаді президента ПАРЄ. 2 червня Регламентний комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції про можливість імпічменту президента і віце-президента асамблеї.
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