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Вони себе зганьбили: Виногородський відмовився від Нацгвардії та викинув нагороду

Вони себе зганьбили: Виногородський відмовився від Нацгвардії та викинув нагороду
Колишній командир батальйону «Донбас» Анатолій Виногородський, який постраждав вчора під час сутички в Кропивницькому, відрікся від нагороди, яку отримав за службу в Національній гвардії України. Під час своєї промови Виногородський демонстративно викинув нагороду, передає replyua.net.

«Я вважаю, що люди який зараз носять форму Нацполіціі і Нацгвардії - це злочинці. Тому я, як командир батальйону Національної гвардії «Донбас», який був звільнений за станом здоров'я в 2016 році, приймаю рішення - нагороду, якою мене нагородив командувач Нацгвардії, ось цей хрест «За доблесть», я відправляю цим Нацгвардійцям », - сказав він. При цьому він заявив, що не хоче, аби його асоціювали з Національною гвардією України. «Більше не буду асоціювати себе з цими підрозділами. Вони себе зганьбили в очах патріотів. Вони є злочинцями і захисниками окупаційного режиму в Україні», - сказав Виногородський.

Нагадаємо, що вчора під Кропивницьким ветеранів-добровольців батальйонів «Донбас» і «Айдар» жорстоко побили поліцейські і представники Нацгвардії. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Ігор Громов. За його інформацією, в селі біля Кропивницького місцеві фермери звернулися за допомогою до добровольців через те, що рейдери не давали селянам проводити підготовку до жнив.
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