Вони себе зганьбили: Виногородський відмовився від Нацгвардії та викинув нагороду



Колишній командир батальйону «Донбас» Анатолій Виногородський, який постраждав вчора під час сутички в Кропивницькому, відрікся від нагороди, яку отримав за службу в Національній гвардії України. Під час своєї промови Виногородський демонстративно викинув нагороду,



«Я вважаю, що люди який зараз носять форму Нацполіціі і Нацгвардії - це злочинці. Тому я, як командир батальйону Національної гвардії «Донбас», який був звільнений за станом здоров'я в 2016 році, приймаю рішення - нагороду, якою мене нагородив командувач Нацгвардії, ось цей хрест «За доблесть», я відправляю цим Нацгвардійцям », - сказав він. При цьому він заявив, що не хоче, аби його асоціювали з Національною гвардією України. «Більше не буду асоціювати себе з цими підрозділами. Вони себе зганьбили в очах патріотів. Вони є злочинцями і захисниками окупаційного режиму в Україні», - сказав Виногородський.



Нагадаємо, що вчора під Кропивницьким ветеранів-добровольців батальйонів «Донбас» і «Айдар» жорстоко побили поліцейські і представники Нацгвардії. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Ігор Громов. За його інформацією, в селі біля Кропивницького місцеві фермери звернулися за допомогою до добровольців через те, що рейдери не давали селянам проводити підготовку до жнив.

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Срочно: Эксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины Колишній командир батальйону «Донбас» Анатолій Виногородський, який постраждав вчора під час сутички в Кропивницькому, відрікся від нагороди, яку отримав за службу в Національній гвардії України. Під час своєї промови Виногородський демонстративно викинув нагороду, передає replyua.net «Я вважаю, що люди який зараз носять форму Нацполіціі і Нацгвардії - це злочинці. Тому я, як командир батальйону Національної гвардії «Донбас», який був звільнений за станом здоров'я в 2016 році, приймаю рішення - нагороду, якою мене нагородив командувач Нацгвардії, ось цей хрест «За доблесть», я відправляю цим Нацгвардійцям », - сказав він. При цьому він заявив, що не хоче, аби його асоціювали з Національною гвардією України. «Більше не буду асоціювати себе з цими підрозділами. Вони себе зганьбили в очах патріотів. Вони є злочинцями і захисниками окупаційного режиму в Україні», - сказав Виногородський.Нагадаємо, що вчора під Кропивницьким ветеранів-добровольців батальйонів «Донбас» і «Айдар» жорстоко побили поліцейські і представники Нацгвардії. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Ігор Громов. За його інформацією, в селі біля Кропивницького місцеві фермери звернулися за допомогою до добровольців через те, що рейдери не давали селянам проводити підготовку до жнив.