Торецьк опинився на межі гуманітарної катастрофи через відсутність водопостачання

Місту Торецьку в Донецькій області загрожує гуманітарна катастрофа. Як передає replyua.net, в місті, в якому проживає 35 тисяч жителів, майже повністю відсутнє водопостачання. Про це заявила українська сторона СЦКК, повідомляє прес-центр штабу АТО.
«Виконуючий обов'язки мера міста Юрій Євсиков б'є на сполох і попереджає про можливість гуманітарної катастрофи», - йдеться в повідомленні. Вода надходить в місто по водоводу «Горлівка-Торецьк». Ще на початку поточного року, в результаті обстрілу з боку НЗФ ОРДО, був пошкоджений ділянку водоводу, що проходить через лінію зіткнення в районі шахти імені Гагаріна. За підрахунками комунальних служб Торецькому, на землю щодня витікає близько 15 тисяч кубометрів води.
Через це в місті введено жорсткий графік водопостачання: майже 35 тисяч жителів отримують воду лише 2 години на добу, в селища Північне і Залізне вода подається на 2 години один раз в дві доби. Через підвищення температури повітря, витрата води істотно збільшилася і ситуація значно ускладнилася. Стовпчик термометра в Торецьку на цьому тижні досяг позначки 33 градуси. У багатоповерхівках в центральній частині міста вода доходить тільки до другого поверху. За словами Євсикова, в місті може спалахнути епідемія інфекційних захворювань. Міська санепідемстанція готується днями закрити всі дитячі садки. Співробітники ДСНС підвозять воду в цистернах, але її вистачає тільки для невідкладних потреб.