Правоохоронці затримали 19-річного бойовика, який їхав до Харкова за знаннями



На блокпосту в Слов'янську співробітники поліції зупинили автомобіль ВАЗ з 5 молодими людьми, серед яких був бойовик «ДНР», котрий прямував на підконтрольну Україні територію для отримання освіти. Як



Підозрюваний розповів поліції, що служив в трьох НВФ бойовиків: «Схід», «Б2» та «Сомалі». До бойовикам приєднався влітку 2014 по запрошення свого знайомого. Зокрема, в складі «Б2» він будував зміцнення в районі Донецького аеропорту, а в Ясинуватському районі брав участь в бойових діях проти бойовиків з Горлівки, з якими його командири не поділили сфери впливу.



«Зрештою, молодий чоловік зробив висновок, що служити терористам невигідно, і прийшов час здобути освіту і влаштовуватися на роботу. До цього він навчався в технікумі Донецька, але вирішив отримати законну освіту. Зі своїми одногрупниками виїхав до Слов'янська, де продовжив навчання в коледжі, в цьому році його закінчив. Планував з одногрупниками вступати до вузу Харкова », - йдеться в повідомленні поліції. Триває слідство, затриманого взяли під варту.



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Срочно: Эксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины На блокпосту в Слов'янську співробітники поліції зупинили автомобіль ВАЗ з 5 молодими людьми, серед яких був бойовик «ДНР», котрий прямував на підконтрольну Україні територію для отримання освіти. Як інформує replyua.net , про це в Facebook повідомляє Головне управління Національної поліції в Донецькій області. Увагу на 19-річного хлопця поліцейські звернули через те, що він сильно хвилювався під час перевірки документів.Підозрюваний розповів поліції, що служив в трьох НВФ бойовиків: «Схід», «Б2» та «Сомалі». До бойовикам приєднався влітку 2014 по запрошення свого знайомого. Зокрема, в складі «Б2» він будував зміцнення в районі Донецького аеропорту, а в Ясинуватському районі брав участь в бойових діях проти бойовиків з Горлівки, з якими його командири не поділили сфери впливу.«Зрештою, молодий чоловік зробив висновок, що служити терористам невигідно, і прийшов час здобути освіту і влаштовуватися на роботу. До цього він навчався в технікумі Донецька, але вирішив отримати законну освіту. Зі своїми одногрупниками виїхав до Слов'янська, де продовжив навчання в коледжі, в цьому році його закінчив. Планував з одногрупниками вступати до вузу Харкова », - йдеться в повідомленні поліції. Триває слідство, затриманого взяли під варту.