У Донецькій області одна людина загинула внаслідок підриву автомобіля з представниками СБУ



У вівторок в Костянтинівському районі Донецької області був підірваний автомобіль із співробітниками СБУ. Як



В СБУ «Українській правді» підтвердили інформацію про подію і повідомили, що справу веде військова прокуратура.



Нагадаємо, що вчора, 27червня, у Солом'янському районі української столиці поруч з пішохідним переходом вибухнув автомобіль. Вибух потужної сили почули мешканці будинків, розташованих поруч. У момент вибух в салоні авто знаходився водій. Як з'ясувалося, загиблим виявився Максим Шаповал, полковник Головного управління розвідки Міноборони України. За інформацією очевидців цієї події, вибух стався на перехресті вулиці Механізаторів і Солом'янській. За даними поліції, в результаті інциденту загинув один водій.

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Срочно: Эксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины У вівторок в Костянтинівському районі Донецької області був підірваний автомобіль із співробітниками СБУ. Як передає replyua.net , про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела. За інформацією ЗМІ, один співробітник загинув, четверо поранені. Серед них співробітники Департаменту контррозвідки. Джерело УП також повідомив, що, судячи з характеру пошкоджень, було закладено вибуховий пристрій, все днище автомобіля рознесено.В СБУ «Українській правді» підтвердили інформацію про подію і повідомили, що справу веде військова прокуратура.Нагадаємо, що вчора, 27червня, у Солом'янському районі української столиці поруч з пішохідним переходом вибухнув автомобіль. Вибух потужної сили почули мешканці будинків, розташованих поруч. У момент вибух в салоні авто знаходився водій. Як з'ясувалося, загиблим виявився Максим Шаповал, полковник Головного управління розвідки Міноборони України. За інформацією очевидців цієї події, вибух стався на перехресті вулиці Механізаторів і Солом'янській. За даними поліції, в результаті інциденту загинув один водій.