У НАТО пообіцяли посилити кібербезпеку України

У зв'язку з масштабними хакерськими атаками, яких зазнала напередодні Україна, Північноатлантичний альянс посилить співпрацю з Україною в цій сфері. Про це заявив в середу Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг, передає replyua.net.
Він нагадав, що НАТО надає Україні технічну і консультаційну допомогу в сфері кібероборони, для чого створений і діє спеціальний трастовий фонд.
Нагадаємо, що напередодні комп'ютерні мережі Кабміну, Київської міськдержадміністрації, десятків державних і приватних великих банків і компаній у вівторок стали жертвами масованої вірусної атаки, яка в деяких випадках призвела до зупинки їх операцій. Віце-прем'єр міністр Павло Розенко, зокрема, повідомив, що в Секретаріаті Кабінету міністрів України з невстановленої причини перестала працювати мережа. «У Секретаріаті Кабміну теж вся мережа« лягла ». Або хакнули, або захист спрацювала. Не ясно », - написав він у своєму акаунті в Твіттер у вівторок вдень.