Через хакерську атаку у Борисполі утворилися величезні черги

В аеропорту «Бориспіль» утворилися величезні черги на паспортний контроль. Як інформує replyua.net, про це повідомляють користувачі соцмереж. Зокрема, Зураб Аласанія пише, що черга «починається під відкритим небом і кружляє через весь аеропорт». За його словами, люди, які реєструвалися on-line, тепер годинами стоять у черзі.
Як пише Вадим Костюк, паспортний контроль заблокували українські туристи, чий рейс до Анталії було перенесено через потрапляння птаха в турбіну. Він додає, що ні співробітники аеропорту, ні правоохоронці не реагують на ситуацію. Дипломат Олександр Данилейко зазначив, що українська делегація через це не може вчасно потрапити в Стамбул, де повинна прийняти керівництво в Організації Чорноморського економічного співробітництва від Туреччини. У коментарях користувачі повідомляють також, що частина людей застрягла між контролем безпеки і паспортним контролем більш ніж на годину без доступу до води і туалету.
Разом з тим, перший заступник гендиректора аеропорту «Бориспіль» Євген Дихне заявив в ефірі каналу «112 Україна», що головний сервер аеропорту досі не працює через кібератаки. За його словами, центральне табло оновлюється в ручному режимі через кожні 15 хвилин. Решта служби працюють в штатному режимі. Затримок рейсів немає. Пізніше користувачі повідомили, що з чергами вдалося впоратися протягом години.