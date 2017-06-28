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У Києві відбулися сутички між вкладниками банка «Михайлівський» та правоохоронцями

У Києві відбулися сутички між вкладниками банка «Михайлівський» та правоохоронцями
Близько сотні вкладників банку «Михайлівський» зібралися на мітинг в центрі Києва. Під час акції вони спробували прорватися до Адміністрації президента, однак їх зупинили поліцейські. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на «Громадське».

На місці присутні 4 кордону поліції. Вкладники намагалися прорватися до АП, однак правоохоронці перекрили їм шлях. Внаслідок цього між поліцією і протестуючими відбулися зіткнення. За словами вкладників, поліція затримала Олександра Горбачова, керівника групи вкладників «Михайлівського» з Кам'янського. На місце події прибули три машини швидкої допомоги. За станом на 10:30 мітингувальники розійшлися, на місці присутній тільки поліція.

Нагадаємо, 26 травня стало відомо про те, що суд скасував ліквідацію банку «Михайлівський». Рішення прийнято за позовом одного власника банку - компанії «Екосіпан». До цього Нацбанк звинуватив керівництво банку «Михайлівський» в організованій злочинних дій і ліквідував банк. Реальна вартість активів збанкрутілого банку «Михайлівський» - всього 138 млн. гривень, хоча на папері вони становлять 5,1 млрд. гривень. Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів з посиланням на акт формування ліквідаційної маси. Оцінка активів підтверджена трьома компаніями: ЗАТ «Консалтінгюрсервіс», ПП «Вітал-профі» і ТОВ «Українська експертна група».
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