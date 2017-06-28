Госдолг Украины продолжает увеличиваться

Госдолг Украины на сегодняшний день превышает 74 миллиарда 680 миллионов долларов, и в мае текущего года он вырос еще на 130 миллионов.
Как передает replyua.net со ссылкой на Украинские новости, такие данные предоставили в Министерстве финансов Украины. В сообщении говорится о том, что в мае 2016 года госдолг увеличился на 130 миллионов долларов, или на 0,17 процентов. Государственный и гарантированный государством долг на конец мая составил 1 968,03 миллиардов гривен, или 74,68 миллиардов долларов против 1 979,36 миллиардов гривен, или 74,55 миллиардов долларов в апреле. Причем по состоянию на 31 мая общий размер прямого госдолга Украины превысил 1 665, 02 миллиардов гривен, или 63 миллиарда 180 миллионов долларов.
Месяцем ранее он достигал 1 672,92 миллиардов гривен, или 63 миллиардов 1 миллион долларов. За один месяц внешний долг Украины возрос еще на 150 миллионов долларов, а прямой внутренний долг, напротив, уменьшился до 687,52 миллиардов гривен.