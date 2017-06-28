Манн: украинская делегация в ПАСЕ поражает европейцев «истинно европейской культурой», что вызывает абсолютное омерзение

Соломон Манн, известный израильский эксперт, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что делегация Украины в ПАСЕ делает все возможное, чтобы укрепить отношения с Европой, привлечь европейских политиков на сторону Украины, и европейцы просто поражены тем, какую истинно европейскую культуру демонстрируют украинцы, информирует replyua.net.
«Представитель от Украины, депутат Олег Ляшко, назвал организацию, где он выступал, - ПАСЕ - политическим импотентом, президента Аргамунта - русским шпионом, и напомнил всем, что Украина защитила Европу от агрессии», пишет Манн. По его словам, Украине давно пора понять, что подобные существа, гастролирующие в Европе, у нормальных европейцев могут вызывать только омерзение и брезгливость.
Израильский эксперт отметил, что европейцы не должны думать о том, что все украинцы такие же, как и Олег Ляшко, и, если они действительно не сомневаются в адекватности украинцев, то непременно задаются другим вопросом – почему это чудище представляет Украину в парламентских органах Европы?