Опрос: названы страны, которым украинцы доверяют

Сотрудники социологической группы «Рейтинг» провели опрос в Украине с целью узнать, каким странам украинцы доверяют больше всего, а какие государства совершенно не вызывают у них доверия, информирует replyua.net.
Согласно результатам опроса, как и следовало догадаться, лидером рейтинга недоверия стала Россия, за которую проголосовали более 70 процентов респондентов. А вот самое большое доверие граждане Украины испытывают к соседней Беларуси, как ни странно. За нее свои голоса отдали 60 процентов граждан. На втором месте рейтинга доверия расположились Канада и государства ЕС, за которые проголосовали чуть менее 56 процентов украинцев. Также 48 процентов граждан заявили, что доверяют ООН.
Число тех, кто доверяет Соединенным Штатам, постепенно снижается. Голоса украинцев разделились: граждане, проживающие в центре и на западе Украины, доверяют Евросоюзу и Канаде, а вот на востоке и на юге страны большинство украинцев отдавали свои голоса Китаю, Беларуси, странам СНГ и России.