В рамках декоммунизации в Украине переименовывают сразу две области

Андрей Парубий, председатель Верховной Рады, сделал заявление о том, что в Украине переименуют сразу две области в рамках закона о декоммунизации.
Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал Эспрессо, Парубий заявил, что парламентарии подготовили проект изменения в украинскую Конституцию в части переименования Кировоградской и Днепропетровской областей. Председатель ВР подчеркнул, что одной из самых важных задач в рамках реализации закона о декоммунизации в Украине является переименование именно двух украинских областей – Кировоградской и Днепропетровской. Более того, по словам Парубия, это переименование имеет стратегическое значение для Украины. «Эти изменения уже инициированы, насколько мне известно, уже есть соответствующий законопроект», добавил Парубий.
Напомним, что Днепропетровск был переименован в Днепр еще несколько месяцев назад. Накануне Парубий также сделал еще одно важное заявление – по его словам, уже на следующей неделе парламентарии могут проголосовать за введение визового режима с Россией. Слухи об отмене безвиза с РФ ходят уже больше месяца.