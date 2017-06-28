Київрада поверне історичну назву проспекту Перемоги

Проспекту Перемоги в Києві повернуть історичну назву - Брест-Литовський. Як передає replyua.net, такий проект рішення погодила вчора комісія Київської міської ради з питань самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків. Про це повідомляють в Київраді.
Громадське обговорення перейменування пройшло на сайті Київської міськдержадміністрації в період з 16 листопада 2016 до 16 січня 2017 року. Участь в голосуванні взяли тисячі сто сімдесят-дві людини. З них 810 громадян (69%) заявили про підтримку ідеї перейменування проспекту Перемоги, інші висловилися проти. Тепер проект рішення про перейменування повинні розглянути на пленарному засіданні Київради.
Проспект Перемоги відомий з першої половини XIX століття як Житомирське і Києво-Брестське шосе. З кінця XIX століття, з початку його забудови, він називався Брест-Литовське шосе, в 1964-1985 роках - Брест-Литовський проспект. Сучасну назву проспект носить з 1985 року.
Нагадаємо, проект рішення про перейменування проспекту Перемоги в Брест-Литовський проспект зареєстрували в Київраді на початку травня 2017 року. Мер Києва Віталій Кличко заявив тоді, що це не першочергове завдання - проспект не підлягає перейменуванню в рамках декомунізації.