Атака хакерів вплинула на роботу Чорнобильської АЕС

Внаслідок вчорашньої атаки хакерів відбулося відключення комп'ютерної системи моніторингу радіаційного фону на Чорнобильській АЕС, через що моніторинг промислових майданчиків проводиться в ручному режимі. Як передає replyua.net, про це повідомляє прес-центр Державного агентства з управління зоною відчуження.
«У зв'язку з кібератакою не працює сайт Чорнобильської АЕС chnpp.gov.ua. Всі технологічні системи станції працюють в звичайному режимі», - наголошується в повідомленні. При цьому начальник зміни ЧАЕС Володимир Ільчук повідомив, що радіаційної загрози через атаки немає. «За радіаційну обстановку на станції зауважень немає. Перевищення контрольних рівнів немає. Тобто у нас по проммайданчику, по спорудах погіршення радіаційної обстановки не відбулося », - сказав він Українській правді.
Також Ільчук розповів, як хакерська атака вплинула на обмін документами на станції.
«Документообіг цілком зупинений, тому що зараз він у нас електронний. Тобто у нас рапорти, показники направляються по електронній пошті, і зараз робити це можливості немає», - сказав він. Нагадаємо, Україну накрила масштабна кібератака, яка вразила найбільші компанії і державні органи.