Савченко різко прокоментувала інцидент з яйцями

Позафракційний нардеа Надія Савченко в прямому ефірі телеканалу NewsOne прокоментувала нещодавній інцидент у Миколаєві, у ході якого учасники антитерористичної операції закидали її яйцями, про що інформує replyua.net. За словами політика, «нині багато АТОшників все більше нагадують чмошників (людей, які заважають суспільству, - ред.) «Поняття АТОшніка так як намагалися відразу високо підняти, так зараз затопчуть в бруд», - заявила політик.
За її словами, справжні воїни АТО вже 4 роки знаходяться на Донбасі, а всі інші - військові туристи, « яке бігають зараз у військовій формі, обвішане орденами, по всіх округах». «Якщо чоловік дійсно є воїном і офіцером за своїми поняттями, то на жінку руку він не підніме», - вважає Савченко.
Нагадаємо, що 25 червня, в Миколаєві, на площі Леонтовича, Надію Савченко, яка проводила зустріч з городянами, закидали яйцями. Про це повідомляє місцеве видання «Шипшина». На початку зустрічі, куди прийшло близько п'ятдесяти городян і місцевих активістів, учасники АТО і націоналісти почали ображати нардепа, називаючи її російським агентом. Під час виступу до Савченко підійшов колишній учасник АТО та запитав, скільки хлопців загинуло через неї на Донбасі, а також заявив, що депутат бреше. Після цього в Савченко полетіли яйця і зав'язалася бійка.