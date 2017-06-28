У Держдепі США дали оцінку зусиллям України у боротьбі з торгівлею людьми

Згідно з даними, оприлюдненими 27 червня в новому звіті Державного департаменту США «Торгівля людьми 2017», Україна не до кінця відповідає мінімальним стандартам щодо ліквідації торгівлі людьми, проте уряд країни «продемонструвало активізацію зусиль». Звіт представляв державний секретар США Рекс Тіллерсон, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Завдяки «зусиллям» Україну підвищили з 3-го до 2-го рівня. У звіті виділяють 3 рівня країн, де до першого рівня увійшли країни з високими досягненнями в боротьбі з торгівлею людьми, а третій - з низькими показниками в цій сфері. Між другим і третім є також умовний проміжний рівень, що позначає країну, яка може опуститися до гіршого стану. З 2013 по 2016 роки Україна перебувала на цьому проміжному рівні.
Серед зауважень в звіті, зокрема, йдеться про те, що більшість засуджених торговців людьми в Україні уникають тюремного ув'язнення в зв'язку з високим рівнем корупції в країні. При цьому міжнародні організації продовжують виявляти значно більше жертв торгівлі людьми, ніж уряд. Це свідчить про збереження недовіри до здатності уряду захищати жертв та забезпечувати справедливе поводження з ними.