Львов с Варшавой соединит скоростной поезд и узкое ж/д полотно

В Украине может появиться узкое железнодорожное полотно, как во многих европейских странах, которое соединит Львов с Варшавой. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое заявление прозвучало от Ярослава Дубневича, председателя Комитета ВР по вопросам транспорта, на форуме регионального развития, прошедшем в Трускавце.
Дубневич отметил, что в этом проекте имеются только преимущества – достаточно сказать о том, что после строительства ж/д полотна поток европейских туристов в Карпаты резко увеличится. Также политик отметил, что такое полотно также планируется проложить от Черновцов до Румынии. «Развитие общей транспортной инфраструктуры с Европой будет положительно сказываться на развитии Карпатского региона, в первую очередь, с точки зрения его туристической привлекательности. Это приведет к увеличению доходов от туризма», добавил Дубневич.
Он привел в пример новые маршруты Интерсити из Киева в Перемышль, через Тернополь и Винницу, а также маршрут Львов-Перемышль, который появится совсем скоро.