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Україна займається підготовкою телефонної конференції країн «нормандської четвірки» - МЗС

Україна займається підготовкою телефонної конференції країн «нормандської четвірки» - МЗС
В українському Міністерстві закордонних справ планують організацію телефонної конференції країн «нормандського формату», зокрема, України, Франції, Німеччини та Росії, для проведення переговорів щодо теми стабілізації ситуації на Донбасі, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Про це повідомив керівник зовнішньополітичного відомства України Павло Клімкін, який наразі перебуває з офіційним візитом в Італії. Під час прес-конференції у МЗС Італії Клімкін повідомив журналістам, що очікувати на телефонну конференцію між представниками країн «нормандської четвірки» варто в найближчий час і мова нині йде про «лічені дні». Клімкін зауважив, що під час цієї конференції Київ має наміри винести чітке питання щодо того, що РФ більше в майбутньому не повинна мати можливостей для порушення Мінських домовленостей. Зокрема, за словами міністра, це стосується дотримання режиму тиші, виведення нерегулярних військ, надання дозволу на контроль спостерігачам ОБСЄ по всій території Луганщини та Донеччини,в тому числі і на території кордону між Україною та Росії. Також Павло Клімкін наголосив на важливості звільнення полонених та подальших дій, які сприятимуть організації вільних виборів.

Варто нагадати, що раніше президент Франції Еммануель Макрон повідомляв, що переговори в нормандському форматі мають відбутися або в кінці червня, або на початку липня.
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