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Треба подумати про ризики візового режиму з Росією – Зеркаль

Треба подумати про ризики візового режиму з Росією – Зеркаль
Олена Зеркаль, яка займає посаду заступника керівника МЗС України з питань євроінтеграції, вважає, що в питанні запровадження візового режиму з Російською Федерацією варто врахувати всі ймовірні ризики, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Таку думку дипломатична представниця України висловила в телевізійному ефірі 5 каналу. Зеркель розповіла, що нині співробітники Міністерства закордонних справ моделюють можливі варіанти розвитку подій після запровадження візового режиму.

Щоправда дипломат відмітила, що вона не є прибічницею ідеї запровадження віз для росіян, адже гадає, що це додасть ускладнень в життя громадян України. Зокрема, мова йде і про кримчан, і про українських заробітчан на російських територіях. Також, на думку Зеркаль, такий крок може спричинити створення негативного фону для осіб, які мешкають в прикордонних з Росією регіонах і вже звикли відвідувати родичів на території РФ. На її думку, все це варто врахувати під час ухвалення остаточного рішення. Зеркаль наголосила, що Україна буде виконувати це політичне рішення в такий спосіб, що виявиться найпридатнішим.
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