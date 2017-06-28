Треба подумати про ризики візового режиму з Росією – Зеркаль

Олена Зеркаль, яка займає посаду заступника керівника МЗС України з питань євроінтеграції, вважає, що в питанні запровадження візового режиму з Російською Федерацією варто врахувати всі ймовірні ризики, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Таку думку дипломатична представниця України висловила в телевізійному ефірі 5 каналу. Зеркель розповіла, що нині співробітники Міністерства закордонних справ моделюють можливі варіанти розвитку подій після запровадження візового режиму.
Щоправда дипломат відмітила, що вона не є прибічницею ідеї запровадження віз для росіян, адже гадає, що це додасть ускладнень в життя громадян України. Зокрема, мова йде і про кримчан, і про українських заробітчан на російських територіях. Також, на думку Зеркаль, такий крок може спричинити створення негативного фону для осіб, які мешкають в прикордонних з Росією регіонах і вже звикли відвідувати родичів на території РФ. На її думку, все це варто врахувати під час ухвалення остаточного рішення. Зеркаль наголосила, що Україна буде виконувати це політичне рішення в такий спосіб, що виявиться найпридатнішим.