Співробітники СБУ почали співпрацювати з міжнародними лабораторіями, які спеціалізуються на кібератаках

Представники Служби безпеки України почали активно співпрацювати з фахівцями міжнародних лабораторій, що займаються дослідженням кібератак, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Про це в ефірі телевізійного каналу «112 Україна» заявила спікер української спецслужби Олена Гітлянська. Вона зауважила, що наразі не в силах жодної країни захиститись від вірусів на 100 %, адже вони постійно модифікуються. Саме тому українські фахівці почали активно працювати над цією проблемою з представниками міжнародних інституцій, аби оновити можливості України для більш ефективної протидії новим загрозам. Крім того, Гітлянська зазначила, що СБУ почала працювати з деякими ІТ-компаніями. Щоправда речниця відомства додала, що українська спецслужба не намагається вести війни з цими компаніями і дії СБУ націлені лише на те, щоб «навести лад в цій сфері».
Варто нагадати, що вдень 27 червня Україну охопила найбільша в історії держави хакерські така, яка вразила комп’ютери державних установ та комерційних компаній по всій Україні.