Всупереч сміттєвій кризі: влада Львова визнана найпрозорішою

У вівторок, 27 червня, експерти громадської правозахисної організації Transparency International Ukraine, оприлюднили рейтинг прозорості серед найбільших українських міст, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Рейтинг складали, орієнтуючись по 91 показнику в 13 різних сферах. Зокрема, бралися результати роботи міської влади у сфері бюджетування, землекористування, кадрової політики, закупівель та наявності онлайн-послуг. Очолилив п’ятірку найбільш прозорих українських міст Львів. Другий щабель дістався Кропивницькому, третє місце – Івано-Франківську, четверте – Миколаєву і п’яте – Києву. За словами представника громадської організації в Україні Ярослава Юрчишина, столиця хоч і присутня в ТОП-5, однак за багатьма показника Київ поступається невеличким регіональним містам. Крім того, експерти зазначили, що в ході дослідження вдалося з’ясувати, що регіональна приналежність населених пунктів мало впливала на позицію в переліку.
Однак експерти також наголосили, що навіть серед літерів були ті сфери, в яких необхідно ще багато працювати. Зокрема, мова йде про роботу комунальних підприємств та житлову політику.