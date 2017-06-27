Слідчі забрали у Гужви закордонні паспорти

У головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужви, якому висувають звинувачення у вимаганні, забрали документи, які дозволяють виїхати за межі країни, після того, як він вийшов з СІЗО, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Таку інформацію оприлюднила адвокат Гужви екс-міністр юстиції Олена Лукаш. Вона додала, що хоча у її підзахисного забрали закордонні паспорти, та він нібито не мав намірів виїжджати з України.
Варто нагадати, що 22 червня Гужву було затримано після того, як правоохоронці провели обшук у приміщенні видання. Журналіста підозрюють у вимаганні та отриманні хабара розміром 10 тисяч доларів за те, що він не буде публікувати компрометуючі матеріали на діючого політика. Згодом нардеп-радикал Дмитро Лінько заявив,що Гужва шантажував його і вимагав гроші за те, що він не оприлюднить скандальні матеріали щодо нього. У суді було обрано запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці з можливістю внесення застави розміром 544 тис. грн.. Її за Гужву внесла його заступниця Світлана Крюкова і в вівторок, 27 червня, головреда випустили із СІЗО.