Читати всім: як захистити свій комп’ютер від кібератаки

Прес-служба СБУ підготувала перелік рекомендацій для громадян України, які мають забезпечити користувачів ПК від зараження вірусом-вимагачем, інформує replyua.net.
Як зазначили фахівці Служби безпеки України, комп’ютери інфікуються переважно шляхом відкриття документів Word або PDF-файлів, які зловмисники надсилають на електронні скриньки комерційних або державних структур. В разі, якщо ПК нормально працює, однак у вас є підозри щодо його зараження, ні в якому разі не можна перезавантажувати його, адже в такому разі спрацює вірус, який зашифрує всю інформацію, яка є на комп’ютері. Також варто зберегти найбільш цінні файли на окремий носій або ж найкраще створити резерву копію разом з операційною системою.
Крім того, необхідно додатково перевірити, чи працюють антивірусне програмне забезпечення, за необхідності оновити антивіруси. Також українська спецслужба закликає громадян з уважністю ставитись до листів, які надходять на електронну пошту, тим паче від невідомих осіб, не відкривати жодних вкладень з невідомих адрес та не завантажувати ніякі файли.