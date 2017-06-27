У Києві буде посилено контртерористичний режим – РНБО

Олександр Турчинов, який обіймає посаду секретаря РНБО, заявив, що від сьогодні в Києві посилять контртерористичний режим в зв’язку з терористичним актом в Солом’янському районі столиці, в результаті чого загинув полковник ГУР Максим Шаповалов, та наймасштабнішої кібератаки, яка охопила цього ж дня комп’ютери державних установ та комерційних підприємств, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
У прес-службі РНБО повідомили, що Олександром Турчиновим було проведено оперативне засідання з очільниками сектору безпеки та оборони, на якому фахівці обговорили подальші заходи для того, щоб протидіяти гібридним загрозам Російської Федерації. Турчинов наголосив, що сценарій вбивства Максима Шаповала сьогодні в центрі столиці був таким самим, як і в березні поточного року, коли було вбито українського контрозвідника Олександра Хараберюша. Саме тому у РНБО вважають, що є приводи, заявити, що ці терористичні акти організували та спланували російські спецслужби.
Крім того, секретар РНБО відмітив, що це неспроста, що в один трапилася така масштабна кібератака та теракт. Саме тому у відомстві ухвалили рішення в зв’язку з високим рівнем терористичної загрози посилити контртерористичний та контррозвідувальний режим як в столиці, так і в інших українських регіонах.