Вбитий у Києві полковник був кіборгом - Матіос

Анатолій Матіос, який обіймає посаду головного військового прокурора України, заявив, що полковник розвідки, який помер внаслідок підриву його автомобіля сьогодні, 27 червня, на одній з вулиць Києва, виявився керівником групи спецназу, що займалася звільненням Донецького аеропорту, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Загиблий Максим Шаповал був з числа перших українських кіборгів, які боронили Донецький аеропорт. Також він мав звання бойового офіцера. Матіос повідомив, що під керівництвом українського президента Петра Порошенка було проведено нараду з приводу підриву автомобіля співробітника Міністерства оборони України. Матіос додав, що саме йому доручили розслідувати цей терористичний акт. Він в свою чергу зазначив, що основні ознаки того, як було скоєно теракт, говорять про те, що до цієї справи причетні висококваліфіковані спеціалісти. Крім того, сила вибухівки, яку заклали в автомобіль, була такою, що на відстані 50 метрів на висоті 1-го поверху слідчі виявили окремі частини тіла загиблого.
Варто нагадати, що вранці, 27 червня, в одному з районів столиці вибухнула автівка «Мерседес», в результаті чого загинув водій Максим Шаповал. Він був співробітником розвідки Міноборони.