Блогер: зніміть рожеві окуляри, ніде зараз не буде безпечно

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Блогер Катерина Золотарьова у дописі в Фейсбук закликає бути більш розважливими і не купуватись на ілюзію миру, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.Так, блогер нагадує, що останнім часом Україна зазнала багатьох ударів. Наприклад, цієї весни було вбито контррозвідувальника СБУ Хараберюша. Сьогодні поплатився життям очільник підрозділу глибинної розвідки ГУР Міністерства оборони Шаповал. Було вбито Шеремета та Вороненкова. Здійснено нахабну терористичну атаку на основні урядові на фінансові організації, на яких тримається життєдіяльність держави. І все це на фоні постійних скандалів з пропагандистами та пособниками підлого і хитрого ворога. Ворога, який атакує у найбільш влучний момент і б’є по найбільш незахищеному місцю. Крім того, варто враховувати і низку дипломатичних перемог України, які так тиснуть на самолюбство очільника Кремля і заганяють його у більш жорсткі часові рамки.Але дехто в державі й досі піднімає тему «а то Путін нападе». Блогер закликає: зніміть рожеві окуляри – він вже напав. І зараз ми ніде не можемо почуватись у безпеці. Ілюзія миру навіть небезпечніша за болісне, але ясне розуміння реалій. І варто пам’ятати, що ті самі «рожеві окуляри», якими б зручними вони не були, б’ються склом всередину, - наголошує блогер.