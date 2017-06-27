У МОЗ вимагають підвищення мінімального прохідного балу до медичних ВНЗ

Уляна Супрун, яка обіймає посаду в.о. міністра охорони здоров’я, вважає, що необхідно підвищити мінімальний поріг для абітурієнтів, які планують подавати документи на медичні спеціальності, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
На її думку, саме це є першим кроком для того, щоб покращити якість медичної освіти в Україні. Супрун наголосила, що у багатьох кранах світу загальновизнано, що для того, щоб займатись медичною наукою, необхідно мати найвищі результати. Очільниця МОЗ зауважила, що навряд українці хочуть лікуватися у медиків, які мають низькі результати ЗНО, а потім корупційними способами намагаються завершити навчання. Саме тому Міністерство охорони здоров’я буде наполягати на тому, щоб вже в цьому році підвищили мінімальний прохідний бал ЗНО до 150.
Аргументував саме такий поріг заступник Супрун Олександр Лінчевський. За його словами, середній бал зовнішнього незалежного оцінювання у найбільш успішних студентів в 2011 році склав 184 бали, а найменш успішних – 156 балів. Тому, зазначив Лінчевський, варто встановити мінімальний прохідний бал у 150 балів, аби забезпечити необхідний рівень підготовки для тих, хто через 6-10 років буде мати справу з життями людей.