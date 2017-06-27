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У РНБО заявили про російський слід в масштабній кібератаці

У РНБО заявили про російський слід в масштабній кібератаці
Олександр Турчинов, який обіймає посаду секретаря Ради нацбезпеки та оборони України, заявив, що відповідно попередньої оцінки масштабної кібератаки, в ній простежуються російський слід, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Турчинов повідомив, що на даний момент в зв’язку з ситуацією, яка спіткала інформаційні системи держави, у Національному координаційному центрі кібербезпеки задіяли протокол швидкого реагування. Завдяки цьому всі держустанови, які дотримались рекомендацій відомства та підключилися до захищеного вузла інтернет-доступу не постраждали. Щоправда Турчинов наголосив, що дотримуватись рекомендації Національного кординаційного центру кібербезпки зобов’язані всі державні установи. Їм необхідно увійти до захищеного контуру мережі інтернет та дотримуватись всіх вимог спеціалістів з кібербезпеки. Крім того, у РНБО радять виконати ці ж дії і банківським установам, в першу чергу, тим, які знаходяться в державній власності.

Нагадаємо сьогодні, 27 червня, деякі українські банки, державні та комерційні підприємства зазнали масштабної хакерської атаки, в результаті чого їх робота була ускладнена.
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