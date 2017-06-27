Це не остання така кібератака – Геращенко

Радник очільника міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко прокоментував на власній сторінці в соцмережі Facebook масштабну кібератаку, яка вразила комп’ютери державних структур та великих українських копаній, інформує replyua.net.
Геращенко заявив, що хакерські атака розпочалася сьогодні, 27 червня, об 11 годині і зловмисники використали модифікований під Україну вірус, який схожий на вірус Wanna Cry, що декілька тижнів тому вразив комп’ютерні мережі по всьому світу. Зараження комп’ютерів відбувається після отримання на пошту листів, російською та українською мовою, що містять інформацію замасковану під ділове листування. Відразу після активації вірусу, він зашифровує всі дані на ПК та вимагає викуп в 300 доларів за поновлення доступу до інформації. Радник Авакова висловив думку, що кібератака відбулася сьогодні не просто так, а приурочена саме до Дня Конституції.
Геращенко вважає, що шкода від атаки буде значною, але не катастрофічною, однак водночас політик наголосив, що ця наймасштабніша в історії незалежної України хакерські атака не остання і після неї будуть і інші. На його думку, війна, яка нині розгорнулась в кіберпросторі, є частиною загальною стратегії гібридної війни Росії проти України.