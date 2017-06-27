Комп’ютери по всій Україні вразив небезпечний вірус

У вівторок, 27 червня, вір представників українських компаній стала надходити інформація про те, що їх комп’ютери постраждали від кібератаки, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Мова йде про масштабну атаку вірусу Petya.A. Жертвами хакерів стали комп’ютери як державних структур, так і відомі приватні компанії. Зокрема, про проблеми повідомили представники «Епіцентру», «Київстару», «Укрзалізниці», Київського метрополітену, Ощадбанку, «Нової пошти», каналу ATR, «Київенерго», аеропорту «Бориспіль», «Укренерго», мережі заправок WOG та компанії «Укргазвидобування». За даними віце-прем’єр-міністра Павла Розенка, ураженими нині також залишаються всі комп’ютери Кабінету міністрів.
Радник керівника МВС Антон Геращенко повідомив, що версія вірусу, який сьогодні уразив українські комп’ютери є модифікованою версією вірусу Wanna Cry, від якого напередодні постраждали комп’ютери по всьому світу. Petya.A також зашифровує всю інформацію, яка міститься на жорсткому диску і вимагає за доступ до даних заплатити викуп. Геращенко висловив думку, що ця атака готувалась мінімум місяць і приурочена до Дня Конституції України.