У Міносвіти розповіли, коли оприлюднять списки тих, хто вступив до ВУЗів



Списки абітурієнтів за результатами ЗНО в вищих навчальних закладах будуть опубліковані 1 серпня. Про це під час прес-конференції заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич,



Гриневич зазначила, що участь в ЗНО взяли орієнтовно на 9,8% менше абітурієнтів, ніж в минулому році. «Це пов'язано, по-перше, з демографічною ситуацією, і ще з тим, що ми приймаємо на цьогорічної вступної кампанії сертифікати 2016 року. ЗНО пройшло без особливих будь-яких подій, які вибиваються з меж норми », - додала вона.



У той же час Гриневич повідомила 29 червня абітурієнти зможуть зареєструвати електронний кабінет, в якому вони пізніше зможуть подати в електронному вигляді 9 заяв. Подача ж заяв буде проходити 12-26 червня. При Міністерстві освіти і науки з 29 червня з 9 до 18 години працюватиме «гаряча лінія» для абітурієнтів. Учасники антитерористичної операції можуть вибирати, чи здавати ЗНО або вступні іспити, зазначила міністр. Раніше, міністр освіти Лілія Гриневич заявила, що в цьому році школярі дуже погано написали незалежне тестування.

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Срочно: Эксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины Списки абітурієнтів за результатами ЗНО в вищих навчальних закладах будуть опубліковані 1 серпня. Про це під час прес-конференції заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, передає replyua.net . За її словами, формування рейтингового списку абітурієнтів на підставі зовнішнього незалежного оцінювання звершиться до 12:00 1 серпня. При цьому Гриневич підкреслила, що результати абітурієнтів, які проходять творчі конкурси або співбесіди, будуть опубліковані 24 липня в 12.00.Гриневич зазначила, що участь в ЗНО взяли орієнтовно на 9,8% менше абітурієнтів, ніж в минулому році. «Це пов'язано, по-перше, з демографічною ситуацією, і ще з тим, що ми приймаємо на цьогорічної вступної кампанії сертифікати 2016 року. ЗНО пройшло без особливих будь-яких подій, які вибиваються з меж норми », - додала вона.У той же час Гриневич повідомила 29 червня абітурієнти зможуть зареєструвати електронний кабінет, в якому вони пізніше зможуть подати в електронному вигляді 9 заяв. Подача ж заяв буде проходити 12-26 червня. При Міністерстві освіти і науки з 29 червня з 9 до 18 години працюватиме «гаряча лінія» для абітурієнтів. Учасники антитерористичної операції можуть вибирати, чи здавати ЗНО або вступні іспити, зазначила міністр. Раніше, міністр освіти Лілія Гриневич заявила, що в цьому році школярі дуже погано написали незалежне тестування.