Полковник розвідки, якого вбили у Києві, опікувався охороною Вороненкова – ЗМІ

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Співробітники Головного управління розвідки Міноборони займалися охороною вбитого російського колишнього депутата Дениса Вороненкова. Безпосередній підлеглий полковника Максима Шаповала, який загинув сьогодні в Києві під час вибуху авто, керував охороною колишнього депутата Держдуми. Як передає replyua.netпро це повідомляє УНН з посиланням на джерела в Міноборони.За словами співрозмовника, Максим Шаповал знав про те, як здійснювалася охорона Вороненкова. У той же час співрозмовник не став пов'язувати вбивство Шаповала саме з вбивством екс-депутата Держдуми Російської Федерації. Крім того, УНН повідомили, з посиланням на джерело в правоохоронних органах, що автомобіль вибухнув тричі. Попередньо встановлено, що першим вибухнув бензобак автомобіля, за ним здетонували ще два вибухові пристрої, встановлені в різних частинах авто.У той же час співрозмовник не уточнив, які саме вибухові пристрої були встановлені в автомобілі. Нагадаємо, 27 червня вранці в столиці на перехресті вулиць Солом'янська і Механізаторів в Києві вибухнув автомобіль. В результаті вибуху загинув полковник Головного управління розвідки Міноборони Максим Шаповал. Вибух кваліфікований як теракт і переданий на розслідування Головній військовій прокуратурі.