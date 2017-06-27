«Укрпочта» снизила тарифы на доставку отправлений в сельскую местность

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Компания «Укрпочта» проинформировала о существенном снижении тарифов на доставку отправлений в сельскую местность страны. Как информирует replytua.net со ссылкой на пресс-службу компании, тарифы будут снижены уже с 1 июля текущего года.В компании подчеркнули, что в пределах области ранее бралась оплата в размере шести гривен, а по Украине – уже 15 гривен, если речь идет о доставке в сельские районы. С 1 июля по всей Украине будет действовать единый тариф в размере шести гривен. Кроме того, для отправлений в сельскую местность при использовании «Укрпочты Экспресс» раньше была оплата в размере девяти гривен, по всей Украине – тридцать гривен, но с 1 июля тариф будет снижен до девяти гривен по всей Украине.«Мы будем продолжать осуществлять доставку в сельские населенные пункты по тарифам, которые будут на 30-40 процентов ниже тарифов других операторов», заявил Игорь Смелянский, генеральный директор компании. Напомним, что скоро «Укрпочта» введет систему электронного трекинга – с ее помощью можно будет следить за местонахождением международных отправлений.