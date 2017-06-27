В Івано-Франківську сталося резонансна ДТП за участі патрульних

В Івано-Франківську сталася резонансна ДТП. П'яний співробітник патрульної поліції разом з трьома колегами виїхав на смугу зустрічного руху і влетів в BWM. Про це проінформували у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області, передає replyua.net. Зокрема, прокуратура встановила, що увечері 26 червня на вулиці Івасюка водій на автомобілі перетнув подвійну суцільну лінію і виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем BMW під керуванням 20-річного жителя Тернопільської області.
«В результаті дорожньо-транспортної пригоди п'ятеро постраждалих доставлені до медичних закладів. Як з'ясувалося, 25-річний водій, який є інспектором Управління патрульної поліції в місті Івано-Франківську, під час скоєння ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння», - повідомляє прес-служба обласної прокуратури. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група прокуратури Івано-Франківської області.
Варто зазначити, що раніше в Солом'янському районі Києва біля пішохідного переходу вибухнув автомобіль. Потужний вибух був чутний мешканцям навколишніх будинків. У момент вибух в салоні авто знаходився водій, який загинув на місці.