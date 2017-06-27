После получения безвиза в страны ЕС летают преимущественно жители юга и центра Украины

С 11 июня, когда Украина получила безвиз, увеличилось количество перелетов украинцев в страны Евросоюза, и самое большое количество рейсов в Европу украинцы совершали из Днепра, Одессы, Запорожья, Киева, Харькова, Ивано-Франковска и Львова.
Как передает replyua.net со ссылкой на Дело, эксперты проанализировали запросы в Интернете и выяснили, что самое большое количество запросов было зафиксировано на такие направления из Украины, как Париж, Рим и Барселона. Также украинцы интересовались рейсами до Мадрида, Афин, Амстердама, Варшавы, Праги, Лиссабона и Милана. Впрочем, статистика по украинским городам, откуда осуществляются международные перелеты, довольно необычная.
К примеру, чаще всего пользователи интересовались рейсами во Францию, Италию и Испанию из киевского аэропорта, а из харьковского – в Польшу и Испанию, из аэропорта Одессы – в Чехию и Германию, из львовского аэропорта – в Испанию и Италию. С 12 июня рост поисковых запросов на рейсы в европейские страны увеличился почти на 320 процентов, что является абсолютным рекордом.