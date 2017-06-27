В прокуратуре сообщили важную новость об убийстве Бузины

Столичная прокуратура завершила проведение досудебного расследования уголовного производства относительно убийства украинского писателя и журналиста Олеся Бузины. Как передает replyua.net со ссылкой на «Українські новини», информация соответствующего содержания была предоставлена сотрудником прокуратуры. «Мы только что завершили», - отметил он и подчеркнул, что сегодня в ведомстве ожидают потерпевших по данному производству.
Эта же информация была подтверждена и Сергеем Войченко, который является адвокатом подозреваемых в убийстве Бузины Дениса Полищука и Андрея Медведько на своей странице в соцсети. «Мы ведем подготовку к защите ребят, а прокуратура всю ответственность решила перевести на суд», - отметил Войченко.
Напомним, что лояльный к России журналист Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года рядом со своим домом на Лукьяновке в столице Украины. Убитый был сотрудником изданий «Киевские ведомости», «2000», работал на должности шеф-редактора в издании «Сегодня», его статьи печатались на страницах изданий «Натали», «Друг читателя», «Лидер».