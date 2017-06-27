ООН передала Донецкой области 240 тонн медикаментов

Около двадцати грузовиков от представительства Верховного комиссара ООН по делам беженцев доставили в оккупированные районы Донецкой области 241 тонну товаров медицинского назначения.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Государственную пограничную службу, жители оккупированных районов получат самые необходимые медикаменты в ближайшее время. Товары медицинского назначения были собраны и отправлены представительством Верховного комиссара Организации объединенных наций по делам беженцев. «Через контрольно-пропускной пункт Новотроицкое на выезд к временно неконтролируемой территории проследовали 20 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом. Автомобили перевозили товары медицинского назначения общим весом более 241 тонны», говорится в сообщении Государственной пограничной службы. Напомним, что военный конфликт на востоке Украины продолжается уже четвертый год.
Недавно представители международных организаций предупредили о том, что оккупированные территории Донбасса находятся на грани гуманитарной и экологической катастрофы. Жителям этих районов не хватает самого необходимого: питьевой воды, медикаментов и продовольственных товаров.