Названы наиболее популярные направления в Европе среди украинцев после введения безвиза

Барселона, Рим и Париж стали наиболее популярными направлениями среди граждан Украины после того, как в силу официально вступило решение Евросоюза об отмене виз для украинских граждан, имеющих биометрические паспорта. Как сообщает replyua.netсо ссылкой на «Дело», соответствующие результаты исследования приводит поисковый сервис momondo.
Четвертую строчку данного рейтинга занимает Милан, пятое – португальская столица Лиссабон. Далее расположились Прага, Варшава, Амстердам и Афины. На десятом месте популярности среди украинских граждан находится Мадрид. Отмечается, что большая часть запросов в поисковой системе производилась в Киеве, Львове, Одессе, Харькове\, Запорожье, Днепре и Ивано-Франковске. Как известно, именно из этих городов на регулярной основе осуществляют рейсы авиакомпании как Украины, так и зарубежных стран.
В то же самое время, эксперты отмечают, что увеличение запросов в поисковой системе 12 июня 2017 года в первый день после начала действия безвиза с Евросоюзом был равен 319% в сравнении с таким же днем неделю назад. За первые семь дней безвиза показатель заинтересованности к странам безвизовой зоны в некоторой степени стабилизировался, в результате прирост равен 62,9%.