В Украине без электричества остались десятки населенных пунктов из-за непогоды

За прошедшие сутки на многие регионы Украины обрушилась непогода – резкие порывы ветра и сильные ливни, из-за чего без электричества остались 86 населенных пунктов.
Во время ветра и дождя были оборваны линии электропередачи. Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в большинстве населенных пунктов аварии произошли в ночь на 27 июня. В Винницкой области были обесточены 22 населенных пункта, в Черкасской области – 32, в Хмельницкой области – 32 населенных пункта. На данный момент к работам по возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго. В ГСЧС отметили, что погодные условия также были сложными и в Киевской области. В результате непогоды погиб один человек, а в трех областях – в Черкасской, Киевской и Хмельницкой – были повалены более сотни деревьев.
Также были повреждены два объекта социально-бытовой сферы и 66 кровель жилых зданий. В ликвидации последствий сложных погодных условий сейчас задействованы почти двадцать единиц техники и несколько десятков человек.