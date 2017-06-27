Експерт назвав передумови для повернення Криму до складу України

На переконання експерта у військовій сфері Олексія Арестовича, чинній російській владі не вдасться протягом дуже тривалого часу утримувати незаконно анексований Крив в окупації, тому вже зовсім скоро з'являться передумови для повернення Криму до складу України. Про це передає replyua.net з посиланням на «Обозреватель», Арестович впевнений, що Росія не зможе утримати півострів.
«Прогнози, що Крим ніколи не повернеться в Україну, - це все дурниці. Вони втратили пів-Європи, захопленої за результатами Другої світової війни. Вони вже не втримають Крим. Одне те, що ми припинили поставки прісної води туди, показало, що там буде екологічна катастрофа », зазначив експерт. На його думку, головна проблема Росії полягає в тому, що на розвиток і підтримку Криму потрібні величезні гроші, і РФ не зможе економічно підтримувати півострів.
«Кожен день утримання Криму російська економіка, яка перебуває під санкціями і структурними змінами, які їй не на користь, будівництво Кримського моста, поставки туди - це ще один жорно на шиї Росії. Це їй дуже дорого обходиться », зазначив Арестович і додав, що все більше кримчан незадоволені приєднанням до РФ.